Commune de Fass Ngom : 5 villages bénéficient du programme d'électrification du Pudc - vidéo

21/07/2022 06:53

Le maire Ibrahima DIAO a présidé hier la mise en service du nouveau réseau électrique pour les villages de Ngui-ngui, Khataly, Mbathiass Dieye et Mbirane Gaye. Ces raccordements ont été obtenus grâce au Programme d'Urgence de Développement communautaire (PUDC). Les populations ont exprimé leur reconnaissance et salué la marque d'attention de l'édile et de son équipe. " C'est une vieille doléance qui vient d'être résolue", ont-elles dit en promettant de voter en faveur de Benno Bokk Yaakaar aux élections législatives. M. DIAO invite ces dernières à concrétiser cet engagement en n'indiquant que des efforts seront consentis dans l'adduction d'eau potable, l'emploi des jeunes et l'accès aux financements. "Ceci est le fruit de la vision du président Macky SALL. Si nous lui accordons une majorité à l'Assemblée nationale, d'autres réalisations seront obtenues au bénéfice de notre Commune ", a-t-il dit.