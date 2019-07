Commune de Bokidiawé : Atelier de lancement des Enquêtes socio-foncières (ESF) de la SAED, le 02 juillet 2019 ( communiqué)

La Vallée du Fleuve Sénégal revêt un attrait particulier en raison de son potentiel de terres agricoles notamment irrigables. De nombreuses réformes institutionnelles y sont conduites ces dernières années : de la structuration de la profession agricole, à l’implication d’investisseurs agro-industriels privés.