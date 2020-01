Commercialisation de l’arachide : La Sonacos octroie une prime au tonnage pour contrer la concurrence





Face aux difficultés de la campagne de commercialisation de l’arachide, la Sonacos compte motiver les opérateurs pour se tirer d’affaires.



Selon Le Soleil, Modou Diagne Fada a décidé de procéder à un «réajustement» en offrant aux opérateurs les plus performant une prime au tonnage.



Dans le détail, explique le Directeur général de la Sonacos, si un opérateur se présente avec 100 ou 2000 tonnes, on peut même aller jusqu’à 300 Fcfa, le kilo rendu.



S’il arrive que l'opérateur amène moins de 250 tonnes, il sera payé moins de 250 Fcfa le kilo. Et, si c’est moins de 100 tonnes, l’opérateur sera payé à moins de 237 Fcfa.



D’après toujours Modou Diagne Fada, qui a été interrogé par le quotidien national, il s’agit d’une «stratégie commerciale» pour permettre à la Sonacos de collecter des graines dans un marché très concurrentiel.