Commerce extérieur : les exportations atteignent un record en septembre 2025

13/11/2025

Les exportations du Sénégal ont atteint 420,8 milliards de FCfa en septembre 2025, enregistrant une hausse de 4,0 % par rapport au mois précédent, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Il s’agit de la plus forte progression mensuelle depuis le début de l’année.





Cette performance s'explique principalement par la forte augmentation des ventes de produits pétroliers hors brut (95,3 milliards), de crustacés et coquillages (18,5 milliards), de titane (5,4 milliards) et de conserves de poisson (5,1 milliards).





Parallèlement, les importations ont diminué de 2,9 %, s’établissant à 502,7 milliards de FCfa, en raison du repli des achats de véhicules terrestres, de riz, de produits pharmaceutiques et pétroliers. En glissement annuel, les importations baissent de 7,7 %, mais progressent de 1,2 % sur les neuf premiers mois de l’année.





Le déficit commercial du pays s’allège, passant de -112,8 milliards à -81,9 milliards de FCfa en septembre. Cette amélioration est soutenue par la réduction du déficit avec la France, les États-Unis et le Brésil, ainsi que par l’accroissement de l’excédent avec le Mali, l’Espagne et la Guinée.





Sur les neuf premiers mois de 2025, le déficit commercial s’élève à -1126,9 milliards de FCfa, en nette amélioration par rapport à -2468,2 milliards un an plus tôt. Le Mali reste le principal client du Sénégal (20,1 % des exportations), suivi de l’Italie, de l’Espagne, des Pays-Bas, de la France et de la Suisse.



