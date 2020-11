Comment se calculent le frais de traduction ?

1. Les combinaisons de langues :

2. Le volume horaire investi:

3. La complexité du contenu :

4. Les charges d’urgence:

Il y a beaucoup de plateformes qui offrent des services de traduction, comme Protranslate, mais les frais demandés varient d’une entreprise à une autre. Ces tarifs dépendent de plusieurs facteurs, et il existe de nombreuses méthodes de les calculer. Il y a, par exemple, des traducteurs qui comptabilisent le coût en se basant sur le nombre de pages du document source, et ceux qui se basent sur le nombre de mots traduits. Il y a aussi d’autres facteurs qui peuvent être pris en considération dans la détermination des, comme :Bien entendu, il y a des langues qui sont beaucoup plus utilisées que d’autres, comme l’anglais, le chinois ou l’espagnol. Ces langues sont souvent les plus sollicitées et beaucoup de traducteurs les maîtrisent, ce qui fait que les prix de traduction soient compétitifs pour les combinaisons linguistiques populaires.D’autre part, une traduction impliquant une langue plus rare peut coûter considérablement plus cher, car c’est difficile de trouver un traducteur compétant qui la maîtrise, et qui peut être disponible dans l’immédiat.Dans le cas où la traduction est volumineuse, et que le traducteur doit se consacrer à temps plein pour faire le travail dans les délais, le temps investi dans la traduction peut être pris en compte dans la facture, en déterminant un tarif horaire que le client doit payer.Si le contenu de la traduction est technique ou complexe, et requiert des connaissances particulières de la part du traducteur, les tarifs de traduction augmenteront proportionnellement à la difficulté du texte source.Beaucoup de traducteurs imposent des tarifs supplémentaires lorsque le client exige que le travail soit effectué en urgence. Mais, chacun d’entre eux peut avoir sa propre façon d’évaluer et de facturer ce genre de travail. Il y a ceux qui considèrent que le travail est fait en urgence seulement si la traduction doit être complétée en 24h. D’autres pensent que si le nombre de mots à traduire dépasse 3000 par jour, ou que le programme de travail du traducteur doit être réarrangé pour remplir la tâche demandée, donc c’est considéré comme étant en urgence.Enfin, les tarifs varient aussi en fonction de l’expérience du traducteur et du type de la traduction demandée (libre, certifiée, juridique, etc.).