Comment obtenir ses documents administratifs en ligne avec l'appli e-Sénégal ?

05/04/2026

L'application mobile « e-Sénégal » , développée par Sénégal Numérique SA (SENUM SA), est désormais disponible en téléchargement gratuit sur les plateformes numériques pour simplifier l'accès des citoyens aux services publics dématérialisés. Ce guichet unique mobile permet d'effectuer des démarches administratives courantes sans déplacement physique, marquant une étape décisive dans la stratégie nationale de transformation digitale.Pour accéder à cet outil, les utilisateurs doivent se rendre sur le Google Play Store, rechercher l'application officielle sous l'identifiant « sn.senum.guichetunique » et procéder à l'installation sur leur terminal Android.

Les modalités de soumission des demandes via l'interface reposent sur un processus d'authentification sécurisé. Chaque utilisateur doit créer un compte personnel en renseignant son Numéro d'Identification Nationale (NIN) figurant sur sa carte d'identité. Une fois le profil validé, le citoyen peut accéder à un catalogue de services incluant les demandes d'actes d'état civil, les extraits de casier judiciaire ou encore les procédures liées à l'urbanisme. La soumission d'un dossier nécessite le téléchargement de pièces justificatives numérisées directement depuis la galerie du téléphone ou via l'appareil photo intégré.





Le suivi des dossiers s'effectue en temps réel grâce à un système de notifications push qui alerte l'usager à chaque étape du traitement par l'administration concernée. L'application intègre également des solutions de paiement électronique, permettant de s'acquitter des frais de chancellerie ou de timbres fiscaux via les opérateurs de mobile money locaux ou par carte bancaire. Cette interopérabilité vise à réduire les délais d'attente et à garantir une transparence totale dans le traitement des transactions financières liées aux services de l'État.





En cas de difficulté lors de la soumission, un centre d'assistance numérique est accessible via l'onglet « Support » de l'application. Le gouvernement encourage vivement les usagers à privilégier ce canal numérique pour désengorger les préfectures et les mairies. Cette plateforme, régulièrement mise à jour pour inclure de nouvelles fonctionnalités, constitue le pilier central de la relation entre l'administration et les administrés, favorisant une administration plus proche, plus rapide et plus efficace sur l'ensemble du territoire national.



Mise à jour avril 2026 : Cet article a été relu par la rédaction de NDARINFO. Les informations restent d'actualité. N'hésitez pas à partager et à laisser vos commentaires ci-dessous.



