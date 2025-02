Colonel TOURÉ : " Macky SALL n'est pas un bon exemple pour défendre l'allègement de la dette africaine "

28/02/2025 11:57

Le directeur général de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), Seydina Oumar Touré, a réagi aux récentes déclarations de l’ancien président Macky Sall sur la question de l’allègement de la dette africaine. Invité jeudi sur le plateau de l’émission Champ contre Champ sur la RTS, il a estimé que Macky Sall n’était « pas un bon exemple » pour défendre une telle cause.



Macky Sall, qui a récemment rencontré le président sud-africain Cyril Ramaphosa aux côtés d’anciens chefs d’État africains, a appelé à un allègement global de la dette du continent pour faciliter la relance économique. Sur sa page Facebook, il déclarait : « Ensemble, nous plaidons pour un allègement global de la dette africaine afin de favoriser les conditions d’une relance économique du continent. »



Cette prise de position a été jugée paradoxale par Seydina Oumar Touré. « Le président Macky Sall n’est pas un exemple en la matière, pour la simple et bonne raison que c’est lui qui a fortement endetté le Sénégal. Maintenant, il revient dire qu’il va aider à alléger la dette. »



Selon le directeur général de l’ASP, cette initiative de Macky Sall relèverait davantage d’une stratégie politique que d’une réelle préoccupation économique. « Cette déclaration n’est rien d’autre que de la communication politique », a-t-il affirmé, laissant entendre que l’ancien chef d’État chercherait à rester dans le débat public.



Seydina Oumar Touré a également remis en question la pertinence du sujet dans le contexte actuel du Sénégal. « Je pense que ce n’est pas un sujet d’actualité. Ça ne fait que nous retarder. Qu’il laisse les gens travailler pour atteindre nos objectifs. C’est plus important. »