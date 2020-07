Colonel KÉBÉ : « le déboulonnage de la statue de Faidherbe est un impératif catégorique” (…) Mansour FAYE “ne sait pas saisir le cours de l’histoire »

Le premier président sénégalais, Leopold Sedar Senghor ne cachait pas sa sympathie pour le général français Louis Léon César Faidherbe, gouverneur du Sénégal de 1854 à 1861 puis de 1963 a 1865. Selon lui, ce dernier “s’est fait nègre avec les Nègres […] sénégalais avec les Sénégalais en étudiant les langues et civilisations du Sénégal”. Ce qui a échappé au poète président, c’est qu’ il s’agissait là d’une tâche principale de l’anthropologie coloniale qui cherchait ainsi à mettre en exergue la cohérence interne des pratiques et croyances des peuples indigènes.