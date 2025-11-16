Cohésion nationale : la Goat appelle à l’unité autour du projet

La Grande offensive des alliés pour le triomphe du projet (Goat) a réitéré son engagement en faveur de « la cohésion, de la continuité et de la préservation du Projet national », estimant que le Sénégal s’inscrit depuis l’alternance « dans une trajectoire nouvelle » portée par la Vision Sénégal 2050.





L’initiative met en avant « la vision du Président Bassirou Diomaye Faye » et « l’impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko », en soulignant des priorités telles que le renforcement de la souveraineté, la justice sociale, la transparence et l’indépendance nationale.





Face aux défis économiques et sociaux, la Goat appelle à « un élan collectif » et « une coordination efficace » dans un climat de stabilité. Elle rappelle que « la cohésion du tandem demeure un repère fondamental pour la continuité du Projet national ».





L’organisation formule enfin « des vœux d’harmonie, d’unité et d’espérance » et souhaite le maintien de l’élan né de l’alternance, afin de « poursuivre la marche vers un Sénégal responsable, déterminé et confiant ».





