Clédor SÈNE : " Aliou SALL est membre du Conseil d’administration de la BDK. C’est Frank TIMIS qui a fondé la banque "

Aliou Sall a mis sa main sur le saint Coran, pour démentir les allégations scandaleuses issues de l’enquête de la BBC sur les contrats pétroliers et gaziers du Sénégal. Un sortie battue en brèche, par Clédor Sène, qui, dans une interview accordée à Senego, estime que le frère du président a juste pris le Coran pour s’attirer la clémence de l’opinion publique. Le président du mouvement Claire Vision soutient que :