Classement mondial des puissances militaires (2021): la Corée du Sud 6e, le Tchad régresse

Dans le classement mondial des puissances militaires, dévoilé samedi par Global Fire Power (GFP), un site américain spécialisé dans les questions de défense, la Corée du Sud occupe la 6e place et le Tchad, le 90e rang.

Comme à son habitude, Global Fire Power (GFP) a fait, cette année, l’état de la puissance militaire de 138 pays dans le monde, dont 35 en Afrique. Selon cet indice, les Etats-Unis arrivent premiers devant la Russie, la Chine, l’Inde et le Japon. En matière de dépenses militaires, la Corée du Sud occupe le 8e rang avec 48 milliards de dollars. Les Etats-Unis se trouvent également au top du classement avec 740,5 milliards de dollars, quatre fois plus que le montant dépensé par la Chine avec 178,2 milliards de dollars.



La Corée du Nord, qui s’est placée 25e l’an dernier, est descendue au 28e rang avec 0,4684. La France se retrouve au 7e rang, suivie du Royaume-Uni (8e), le Brésil (9e) et le Pakistan (10e). L’Iran, l’Allemagne et l’Arabie Saoudite sont respectivement au 14e, 15e et 17e places dans ce classement.

Force militaire de l’Union africaine (2021)



Au plan africain, 35 pays ont été pris en compte. Au nombre de ces pays, figure l’Egypte (13e au plan mondial) qui trône en tête du classement. Le Tchad a perdu 3 places et se retrouve en 90e au plan mondial. L’indice du Tchad s’élève à 2.1501 contre 1,6383, l’année dernière.



Le pays d’Idriss Deby Itno est désormais devancé par 14 pays (contre 13 l’année dernière) : l’Égypte (13ème place), l’Algérie (27ème place), l’Afrique du Sud (32ème place), le Nigeria (35ème place), le Maroc (53ème place), l’Éthiopie (60ème place), l’Angola (66ème place), la République démocratique du Congo (81ème place), la Libye (70ème place), la Tunisie (73ème place), le Soudan (77ème place), le Kenya (83ème place), la Zambie (87ème place) et l’Ouganda (89ème place). Le Tchad se classe donc à la 14ème place sur le continent africain.