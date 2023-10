Citroën dévoile la ë-C3, sa nouvelle voiture électrique à un prix “abordable”: “Actuellement, elle n'a pas de concurrence”

17/10/2023 14:02

Citroën a dévoilé ce mardi la version électrique de sa célèbre C3, qui sera disponible à partir de début 2024. Son prix va défier toute concurrence, puisqu’elle coûtera moins de 25.000 euros. “Nous avons réalisé une prouesse en proposant une voiture de qualité, à un prix abordable”, s’est vanté Thierry Blanchard, directeur du projet. L’expert automobile de HLN, Joost Bolle, énumère tous les points forts de ce nouveau modèle du constructeur français.