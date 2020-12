Cité parmi les signataires d’une pétition sur l’affaire de la rebaptisation de l’avenue Général De Gaulle, l’Imam ratib dément et clame sa neutralité

Cité dans la presse comme étant l’un des signataires d’une pétition dans laquelle les auteurs protestent et expriment leur opposition au projet du maire de Saint-Louis Mansour Faye de débaptiser l’avenue général De Gaulle pour le rebaptiser au nom du président Macky Sall, l’Imam ratib de la veille ville, Cheikh Tidiane Diallo a formellement démenti cette information.