Cissé LO menace Macky SALL : "S'il veut m'enterrer vivant, c'est lui qui sera ..."

Le journal Walf Quotidien est revenu, avec force détails, dans sa parution de ce mardi repris par Seneweb, sur un autre enregistrement de Moustapha Cissé Lô.



L'ex-député de l'Alliance pour la République (Apr) et ancien président du Parlement de la Cedeao y cite des noms et des montants d'argent colossaux remis à des moments précis.



"J'ai la plus grande capacité de nuisance du Sénégal. Entre Macky et moi, ce sera comme entre Demba War et Lat Dior. S'il veut m'enterrer vivant, c'est lui qui sera enterré", a menacé Cissé Lô dans l'audio.