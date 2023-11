Cisjordanie occupée: Deux enfants palestiniens tués par des tirs de l’armée israélienne à Jénine

29/11/2023 20:19

Deux enfants palestiniens ont été tués mercredi par des tirs de l'armée israélienne à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée.



Le ministère palestinien de la Santé a déclaré, dans un communiqué consulté par Anadolu, que "deux enfants ont été tués par les balles de l'occupation à Jénine".



Le ministère a expliqué que les deux enfants étaient : Adam Samer Al-Ghoul (8 ans) et Basil Suleiman Abu Al-Wafa (15 ans).



L'armée israélienne poursuit depuis mardi soir ses opérations militaires dans la ville et le camp de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée.



Nidal Obeidi, maire de Jénine, a déclaré plus tôt dans la journée à Anadolu que l'armée israélienne "a déclaré la ville de Jénine et son camp zone militaire fermée".



Il a souligné que les forces israéliennes "ont assiégé un certain nombre d'hôpitaux de la ville, y compris l'hôpital gouvernemental.Des tirs de feu et des explosions, ont été entendus en plus de la démolition des infrastructures".



"Le rasage au bulldozer et le sabotage des rues et des infrastructures sont devenus monnaie courante chaque fois que l'armée prend d'assaut la ville et le camp", a ajouté Obeidi.



Le maire de Jénine a expliqué que les forces israéliennes "ont arrêté un certain nombre d'habitants".



Des sources médicales à Jénine ont affirmé à Anadolu que 6 Palestiniens avaient été blessés lors de l'opération israélienne et que leurs blessures étaient qualifiées de mineures.



Des témoins oculaires ont rapporté que d'importantes forces de l'armée d'occupation, accompagnées de bulldozers, avaient pris d'assaut la ville dans plusieurs directions, attaquant plusieurs quartiers, déployant leurs tireurs d'élite sur les toits de plusieurs immeubles et imposant un siège au camp de Jénine de toutes parts.



Des témoins ont déclaré au correspondant d'Anadolu que des affrontements armés ont éclaté entre l'armée et les Palestiniens dans la zone du « rond-point du cinéma » et dans le quartier de Jabriyat à Jénine, ainsi que dans le camp.



Depuis le 7 octobre dernier, l'armée israélienne a intensifié ses raids et ses opérations d'arrestation dans les villes et villages de Cisjordanie occupée, au cours desquels elle a tué 244 Palestiniens, en a blessé plus de 3 000 et en a arrêté 3 260, selon des sources officielles palestiniennes.



AA