Chiffre d’affaires 2020 : L’hébergement et la restauration chutent de 64,8% et le transport et l’entreposage de 12,8% (Rapport ANSD)

La crise sanitaire a négativement impacté les entreprises d’hébergement et de restauration. L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié une note trimestrielle sur les mutations des entreprises au Sénégal. Le rapport intitulé «Indice du chiffre d’affaires dans les services (Icas)» met en exergue l’évolution du chiffre d’affaires des prestations de service.



Selon l’étude, les entreprises d’hébergement et de restauration continuent de subir les conséquences de la Covid-19 au troisième trimestre 2020. En effet, leurs chiffres d’affaires ont chuté de 64,8% comparé à la même période de l’année dernière. Cette situation est consécutive à la diminution du chiffre d’affaires dans les activités de restauration (-71,9%) et d’hébergement (-51,9%). Sur les trois premiers trimestres de 2020, le chiffre d’affaires des services d’hébergement et de restauration a également baissé de 55,2% par rapport à celui de la période correspondante de 2019.



Le chiffre d’affaires des services du transport et d’entreposage a aussi connu une baisse de 12,8%, en variation annuelle, au troisième trimestre 2020. Cette baisse est en relation avec la diminution du chiffre d’affaires des services du transport aérien (-73,1%), d’entreposage et activités des auxiliaires de transport (-14,9%) ainsi que celui du transport terrestre (-10,2%).



Cependant, le chiffre d’affaires des activités postales et de courrier (+20,9%) a progressé sur la période sous revue. Sur les trois premiers trimestres de 2020, le chiffre d’affaires des services de transport et d’entreposage a baissé de 13,0% par rapport à celui de la période correspondante de 2019.



APS