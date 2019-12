Chers Guy Marius Sagna et les 8 autres prisonniers de la hausse du prix de l’électricité (par Moustapha Diakhaté)

Je veux dire d’abord ma solidarité à toutes les victimes de la hausse du prix de l’électricité si durement condamnées le 1er décembre 2019 à payer le pillage de la Senelec qui a vu sa masse salariale passer de 30 à 57 milliards entre 2015 et 2018.



Heureusement le temps est le meilleur détecteur des mensonges d’une Senelec exportatrice de courant électrique et suffisamment bien gérée pour générer un bénéfice historique de 25 milliards francs de CFA.



Je veux dire ensuite que Guy Marius et ses compagnons de lutte sont l’honneur des clients de la Senelec et de toutes les victimes de cette hausse.



Je veux dire, en fin en forme de prière, que votre arrestation soit un moment déclencheur du réveil de la conscience sociale dans notre pays.



Je vous dis ma disponibilité pour y contribuer, en appui des initiatives que prendront les vrais défenseurs des consommateurs et les autres organisations politiques et syndicales soucieuses de l’amélioration des conditions de vies de nos compatriotes.



Pour terminer, je veux rappeler à celles et ceux qui condamnent Guy Marius Sagna cette marée humaine du 27 janvier 2009 qui a accompagné, sans autorisation préfectorale, l’ancien président de l’Assemblée nationale et ex-Premier ministre, Macky Sall au commissariat central de Dakar.



Sans cette marche non déclarée de l’ancien domicile du Camarade Nacky Sall (Fann résidence) à la sûreté urbaine avec des milliers de militants, sympathisants et simples citoyens, certainement l’APR n’allait pas porter son candidat à la magistrature suprême et célébrer ce 1er décembre 2019 son 11éme anniversaire.



Bref, il ne faut pas oublier que c’est la rue et la manifestation devant l’Assemblée nationale qui ont empêché l’adoption de la loi scélérate portant dévolution monarchique du pouvoir.

J’en appelle à Monsieur le Président de la République à annuler cette injuste et cruelle hausse du prix de l’électricité et à auditer ce gouffre à milliards francs de CFA qu’est la SENELEC.

Courage GUY, les mauvais jours finissent toujours par finir !