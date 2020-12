Cheikha Mariama Niass ensignait le noble Coran dés l’âge de 16 ans

Fille de Cheikh Al Islam, Ibrahima NIASS, Cheikha Mariama Niass a consacré sa vie à l’éducation des enfants et à l’enseignement coranique. Une grande citoyenne qui forme les femmes et les hommes de demain DAR AL QURAN AL KARIM est une Institution d’enseignement qui a été fondée en 1952 par Cheikha Marième Ibrahima NIASSE.