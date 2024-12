Cheikh Oumar DIAGNE " s’est lourdement trompé ", déclare le porte-parole du Gouvernement

26/12/2024 15:43

Le ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Sarre, a exprimé son désaccord face aux propos controversés de Cheikh Oumar Diagne, directeur général des Moyens généraux de la présidence de la République, qui avait qualifié les tirailleurs sénégalais de « traîtres ». Intervenant sur les ondes de la RFM, M. Sarre a qualifié cette déclaration de « malheureuse » et d’« erreur monumentale ».



Moustapha Sarre a rappelé que les tirailleurs sénégalais, loin d’être des traîtres, étaient des héros qui ont agi dans un contexte historique complexe. « Je considère que M. Diagne s’est lourdement trompé. Ces tirailleurs ne sauraient être considérés comme des traîtres, parce qu’il faut bien les juger dans le contexte dans lequel ils vivaient. Ils étaient des Français, comme nous l’étions tous en ce moment-là, et ils sont allés défendre le pays auquel ils appartenaient », a-t-il expliqué.



Il a également souligné que cette déclaration va à l’encontre des efforts de reconnaissance récemment déployés par le président de la République. « Pas plus d’un mois, le président de la République avait organisé une grande cérémonie en leur honneur, en invitant même des chefs d’État étrangers. Je ne vois pas pourquoi M. Diagne a ramé à contre-courant », a-t-il ajouté.



Quant à la suite de cette affaire, Moustapha Sarre a précisé que le dernier mot revient au chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. « Rien n’empêche le président de prendre des mesures, parce qu’il est quelqu’un de très mesuré et réfléchi. Limogeage ou sanction, je ne saurais prendre une décision à sa place. Mais ce qui est sûr, c’est que je suis en total déphasage avec ce que M. Diagne a dit et je considère que ces tirailleurs sont des héros de la nation », a conclu le porte-parole.



Cheikh Oumar Diagne avait déclaré, lors d’un entretien sur la chaîne YouTube Fafa TV, que les « tirailleurs sont des traîtres ». Ces propos ont déclenché une vague d’indignation, notamment parmi les descendants des tirailleurs sénégalais.



En réaction, la Fédération des associations des descendants des tirailleurs sénégalais (FADTS) a déposé une plainte contre M. Diagne pour diffamation publique. Cette polémique intervient dans un contexte où le Sénégal œuvre activement pour honorer la mémoire des tirailleurs sénégalais. Leur contribution historique, notamment durant les guerres mondiales, fait l’objet de multiples initiatives commémoratives.