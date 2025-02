Cheikh Oumar DIAGNE appelle à une réforme monétaire pluraliste en Afrique

16/02/2025 07:08

L’ancien directeur des moyens généraux à la présidence de la République, Cheikh Oumar Diagne, a présenté son dernier ouvrage intitulé « Penser la monnaie au service du panafricanisme, sortir des monnaies uniques ». Lors de cet échange avec le public, il a mis en avant l’importance de repenser la monnaie non seulement sous son prisme économique, mais aussi dans ses dimensions géostratégiques, sociologiques, anthropologiques et politiques.



Selon lui, la monnaie est un outil incontournable pour la mise en œuvre de véritables politiques de développement en Afrique. « Il est impératif, pour assurer la cohérence des stratégies économiques envisagées, de se doter d’une monnaie qui reflète nos réalités et nos ambitions », a-t-il souligné.



Cheikh Oumar Diagne prône une approche basée sur la diversité monétaire plutôt que sur un système unique imposé. Il rappelle qu’avant la colonisation, l’Afrique disposait d’une structure monétaire plurielle, adaptée aux réalités locales, mais que cette diversité a été balayée par le colonisateur.



L’auteur s’appuie également sur des références culturelles et religieuses, notamment l’islam, pour démontrer que la pluralité monétaire est une norme historique et légitime. Il s’étonne ainsi du paradoxe qui règne dans les modèles économiques actuels : « Ceux qui prônent le libéralisme et la libre concurrence dans tous les domaines refusent d’appliquer ce principe à la monnaie », déplore-t-il.



Avec cet ouvrage, Cheikh Oumar Diagne invite les intellectuels, les chercheurs et les décideurs africains à revisiter la question monétaire et à en redéfinir les missions. Pour lui, il est temps que la monnaie retrouve son rôle fondamental dans le développement économique du continent.



EMEDIA