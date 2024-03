Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly soutient Amadou Ba et donne ses raisons

20/03/2024 06:02

Recalé lors du contrôle des dossiers de parrainages pour l’élection présidentielle au Sénégal, le président de la Coalition « Nekkal Fi Askan Wi » rejoint Amadou Ba, candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakaar. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly s’explique.



« Cette décision a été motivée par son parcours au sein de l'administration étatique à travers tous les postes qu'il a occupés, sa qualité d'homme d'État, sa loyauté, son patriotisme », se justifie-t-il.



D’après lui, Amadou Ba est le candidat qui fait l'unanimité chez les hommes et les femmes responsables de ce pays, mais aussi chez l'ensemble des chefs religieux ».



« Amadou Ba, avec ses engagements pour la cité religieuse de Touba, nous ne pouvons qu’être rassurés. Pour ce qui est de l’assainissement et des difficultés liées à l’approvisionnement en eau potable, nous pensons que le choix ne pourrait être autre que celui fait sur Amadou Ba », a confié le président de la Coalition Nekal Fi Askan Wi.



« Cheikh Abdou Mbacké Bara Doli définira les jours à venir les modalités de ce soutien avec des activités politiques sur l'ensemble du territoire national et particulièrement dans le département de Mbacké », annonce la résolution de la Coalition Nekal Fi Askan Wi.