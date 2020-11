Chavirement des jeunes migrants de Saint-Louis : Ameth FALL BRAYA exprime sa peine (communiqué)

Analysant la situation socio-politique de notre pays, le Sénégal,

Constatant, avec amertume, la recrudescence de l’immigration clandestine, couramment appelée « barça ou barçakh » qui a déjà engendré la perte en vie humaine de plusieurs centaines de jeunes du pays,

Considérant que ce fléau qui refait surface est exclusivement la faute du gouvernement du fait de sa très mauvaise politique de jeunesse et d’emploi.



A la suite du drame qui s’est produit en mer, au large de Dakar ; où une pirogue remplie de clandestins a pris feu et a causé la mort de plusieurs jeunes de Saint-Louis, surtout du quartier de Pikine, une délégation du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), s’est rendue auprès des familles pour sympathiser avec elles et leur apporter un soutien moral.



Le Coordonnateur départemental du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à Saint-Louis, Monsieur Ameth FALL BRAYA, et l’ensemble des militantes, militants et sympathisants présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles éplorées et prient pour le repos de l’âme des disparus.



Contrairement à certains, en quête de popularité et de légitimité, qui veulent divertir les militantes et militants,

Le Coordonnateur départemental du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à Saint-Louis, Monsieur Ameth FALL BRAYA, présidera une grande Assemblée Générale suivie d’un point de presse, le Samedi 21 novembre 2020 à partir de 16 H à la Permanence du PDS sise à l’ avenue Général De GAULLE sor Saint-Louis.



Toute la population de Saint-Louis, la presse, les militantes, militants et sympathisants du parti sont conviés à ce grand rendez-vous.



Fait à Saint-Louis, le 31 octobre 2020.

