Chavirement de jeunes migrants de Saint-Louis : colère explosive à PIKINE … (Vidéo)

Entre chômage, refoulements d’égouts, vétusté des infrastructures de base et pauvreté, PIKINE est l’un des quartiers les moins nantis de Saint-Louis. La populeuse localité est la plus touchée de la ville par l’émigration clandestine. Plus d’une vingtaine de jeunes du quartier ont été perdus. Excédées, des populations ont tenu à exposer leurs souffrances à l’opinion nationale et pointer du doigt « l’incompétence » du maire Mansour FAYE qu’elles accusent d’être à l’origine de leurs affres. Suivez leur cri du cœur …