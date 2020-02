Chaudronnerie et Tuyauterie : 20 jeunes apprentis à l’assaut du marché Saint-Louisien (vidéo)

Fin de formation en chaudronnerie et tuyauterie pour vingt (20) jeunes apprentis de Saint-Louis financée par la GFA. Durant 21 jours, les bénéficiaires ont tiré profit de sessions théoriques (CRFP) et pratiques (SOW Métallique) leur permettant de tirer profit des perspectives d’emploi que pourra générer l’exploitation prochaine du gaz. Cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme «Réussir au Sénégal» déroulé par la coopération allemande. Les participants ont reçu leur diplôme, vendredi, en présence d’une forte mobilisation de notabilités de la ville. Des satisfactions de part et d’autre augurent de perspectives de renforcement du partenariat entre la FGA et Sow Métallique.