Championnat national de scrabble francophone du Sénégal 2020 : Alassane Sow guéri du syndrome de Poulidor

L'engouement des participants à la deuxième phase du championnat national de scrabble 2020 Élite et paire a été à la dimension des enjeux. Toutes les catégories : junior, espoir, sénior, vermeil (plus de 64 ans) et diamant (plus de 75 ans) venant de Dakar, Tamba, Kaolack, Vélingara, Thiès et Saint-Louis étaient représentées les 7 et 8 mars au stade Léopold Sedar Senghor .

Le suspense aura duré jusqu'au bout. La convivialité qui caractérise les scrabbleurs masquait difficilement la tension palpable des ténors; en effet, le titre était à la portée des sept premiers sur les 70 participants à la septième manche.

C’est à la huitième et dernière manche que la nouvelle vague, Alassane Sow (7350 points) trois fois vice champion du Sénégal, Babacar Ndiaye (7342 points) vice champion sortant et Abdoulaye Gueye (7220 points) de Bargny champion du Sénégal sortant se sont hissés sur le podium, grillant ainsi la politesse aux vieux briscards, Mamadou Khalifa Diop de Saint-Louis, Boubacar Mané CDE Club et Amar Dioh CDE club consolés d’arriver sur le podium de la catégorie vermeil.



Mais on retiendra surtout le sacre de l’ancien Président de la fédération sénégalaise de scrabble, Amadou Diop Sylla en catégorie diamant



Alassane Sow, enseignant à Diawbé a enfin exorcisé la fatalité de la deuxième place. Sa régularité et son potentiel lui vaudront, on ne peut que le lui souhaiter, d’autres performances.



Marie Diop s’est illustrée en cette journée de la fête de la femme, en remportant le titre chez les juniors, avec la manière, effectuant l’unique solo de la huitième manche tandis que Mbaye Niane de Kaolack l’emportait chez les espoirs.



Les épreuves en paire ont été remportées sur le fil par El Hadj Mansour Sy et Babacar Ndiaye du Zagala club (2886 points) devant la paire Abdoulaye Guèye et El Hadj Ibrahima Cissé de Bargny (2850 points).



Le Président El Hadj Malick Ndiaye et sa nouvelle équipe fédérale ont marqué des points importants au plan de l’organisation, mais le chantier des performances dans les compétitions internationales reste le défi majeur.





Charles NDIAYE