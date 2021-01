Ces grandes initiatives d'Abdoulaye DIAW Chimère pour faire "régénérer Saint-Louis"

« L’attachement que les populations de Saint-Louis ont pour ma modeste personne est réciproque. Je garde d’excellentes relations avec eux. J’ai une reconnaissance sans limite pour ces habitants. », témoignait l’ancien maire de Saint-Louis, Abdoulaye Diaw Chimèredans un entretien exclusif qu'il avait accordé à NDARINFO en novembre 2019. « Je suis là à Dakar mais tout mon cœur se trouve à Saint-Louis, quand je m’y rends, je vis une autre vie, même pas comparable à celle de Dakar… », disait-il. Il nous livrait ici quelques faits de son passage, de son action, inscrits en lettres d'or sur l'histoire de la ville.