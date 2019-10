Centenaire des chemins de fer à Thiès : La Cité déraille vers la décadence

Le chemin de fer au Sénégal vit-il ses derniers instants ? Le transport ferroviaire reste confronté dans notre pays à de sérieuses difficultés financières et d’exploitation qui menacent sa pérennité. Entre autres, des infrastructures agonisantes, une baisse constante du chiffre d’affaires ; d’où la question de l’heure : «Que reste-t-il du chemin de fer» ? Le Quotidien a tenté de percer le mystère, après le démantèlement des rails qui a provoqué l’exode rural et la paupérisation de plusieurs villes.