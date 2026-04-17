Centenaire d'Abdoulaye Wade : Bassirou Diomaye Faye reçoit une délégation du PDS

17/04/2026

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi une délégation du Parti démocratique sénégalais (PDS) menée par Nafissatou Diallo. Cette rencontre avait pour but de transmettre un message de l'ancien Président Abdoulaye Wade au chef de l'État.



Selon la présidence, cet échange s’inscrit directement dans les préparatifs du centenaire de Me Wade, qui fêtera ses 100 ans le 29 mai 2026.





Bassirou Diomaye Faye a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur, le décrivant comme une « figure politique majeure en Afrique et dans le monde ». Il a souligné que le parcours de Me Abdoulaye Wade a largement contribué à forger le prestige international du Sénégal.



Cette audience fait suite aux récentes annonces du ministère de la Culture visant à célébrer l'héritage et les « réalisations profondes » du troisième Président de la République sur le paysage culturel et infrastructurel du pays.





MS





