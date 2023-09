Centenaire Ousmane Sembène/Colloque international/ Écrans Noirs 2023

Dans le cadre de sa 27e édition (du 14 au 21 octobre 2023), le Festival du film Écrans Noirs (le plus important festival de cinéma d’Afrique centrale) organise un colloque international célébrant le centenaire d’Ousmane Sembene (1923-2023). Veuillez consulter l’appel à communications ci-dessous et ci-joint.



La célébration du centenaire de la naissance d’Ousmane Sembene (1923/2023), également connu sous le nom de « père du cinéma africain», nous offre une occasion unique de revisiter l’héritage incommensurable de ce cinéaste et homme de culture légendaire.



Ousmane Sembene était à la fois un maître du cinéma, un inventeur de formes, un artiste du peuple, un critique implacable des systèmes et des institutions qui asservissent l’homme, et un incomparable chantre de l’humanisme africain.



Il concevait notamment le cinéma comme un moyen pour le cinéaste de dialoguer avec son peuple, comme une conscience critique d’une société, d’un peuple et d’une culture, comme un moyen de révéler les écarts et les failles entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, également comme un moyen de demander des comptes aux élites, de même qu’un instrument permettant d’offrir des horizons de possibilités à travers la lutte.



100 ans après sa naissance et 16 ans après sa disparition, comment revisiter son œuvre ? Se réapproprier ses messages ? Réinvestir les chemins qu’il a empruntés ? Comment faire de Sembene un partenaire de nos luttes d’aujourd’hui ? Quels défis Sembene nous a-t-il laissés pour réaliser sa vision d’une Afrique libre, indépendante, souveraine, unie, prospère et redevable ?



Afin d’aborder ces questions multiples et complexes, le colloque de cette année consacré au centenaire d’Ousmane Sembene sera placé sous l’égide de l’un de ses concepts les plus évocateurs, celui du «cinéma comme école du soir». Nous interrogerons ce concept/cette métaphore et le confronterons au cinéma de Sembene, nous réfléchirons à son impact potentiel et à sa signification pour l’histoire du cinéma africain, ainsi qu’à son actualité dans la pratique du cinéma africain contemporain et émergent, voire au-delà.



NOUS SOLLICITONS DES PROPOSITIONS EN FRANÇAIS SUSCEPTIBLES DE RÉPONDRE À CERTAINES DES QUESTIONS SUIVANTES : https://www.ecransnoirs.org/colloque-2/



Source : Écrans Noirs