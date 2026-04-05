Célébration à Thiès : Babacar Diop répond aux sceptiques après le succès de l'événement

05/04/2026

Au lendemain des célébrations du 66e anniversaire de l'indépendance nationale délocalisées à Thiès, le maire de la ville, Babacar Diop, a exprimé une vive satisfaction. L'édile a tenu à souligner la capacité de sa commune à relever le défi de l'organisation en moins de deux mois, malgré les doutes exprimés par certains observateurs.

« Je suis un homme satisfait », a déclaré Babacar Diop, rappelant que le choix de Thiès avait été entériné à peine 65 jours avant la date de l'événement. Pour le maire, la mobilisation exceptionnelle des populations et la qualité du défilé ont démontré que la "Capitale du Rail" conserve son rang de ville de premier plan au Sénégal. Il a salué l'implication des habitants qui ont investi les rues dans une ambiance festive et pacifique depuis plusieurs jours.





Babacar Diop a conclu en adressant ses remerciements aux Thiessois pour l'accueil réservé au Président de la République et pour avoir fait de ce 4 avril 2026 un moment qui « entrera dans l'histoire ».





MS/NDARINFO



