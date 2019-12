Cédés à la Comune de Saint-Louis par le COSEC, pourquoi les 2 bateaux-taxis ne circulent toujours pas ...

Un projet à 2,8 milliards de francs Cfa, 4 bateaux réceptionnés en grande pompe en 2008. Depuis, plus rien… Plus de 11 ans après, le projet des bateaux taxis pour la liaison maritime Dakar-Rufisque-Saly est à l’eau. Un programme phare du régime du Président Abdoulaye Wade où il était question de décongestionner Dakar. Jusqu’ici, les responsabilités de cet échec n’ont jamais été situées. Nous retraçons les péripéties de ce fiasco.