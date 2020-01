Cassure d’une conduite à Guy Séddelé : 4 jours sans eau à Pikine

La fissure d’une conduite d’eau non loin de la pharmacie Guy Sedellé entrain depuis 4 jours, l’arrêt de l’approvisionnement normal au quartier de Pikine. Ses réserves d’eau épuisées, la population fait face à une situation difficile. Il faut acheter des bouteilles minérales pour se désaltérer ou se laver. Les moins nanties se ruent vers le fleuve ou les puits qui deviennent de plus rares.



Du côté de la Seneau, on annonce le rétablissement du réseau, ce mercredi en invitant les habitants de la populeuse localité à faire preuve de patience. Une forte équipe a été mobilisée pour décanter la situation survenue dans un coin dont l’accès est difficile, selon l’entreprise.



