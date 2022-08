Cascades de démissions depuis 2012 : Que reste-il du PDS ?

23/08/2022 06:41

Depuis sa perte du pouvoir en 2012, le parti démocratique sénégalais a connu une véritable saignée ajoutée à l’exil forcé de Karim Meïssa Wade. De 2012 à 2022 au lendemain des législatives du 31 Juillet, pas moins de vingt libéraux ont quitté le navire en cours de navigation. Une situation qui a participé à la fragilisation du parti, si l’on se fie aux analystes de la scène politique. Mais du côté du PDS, l’on relativise et minimise ces vagues de départs.