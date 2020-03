Cartographie du COVID-19 : Dakar, la région la plus touchée

À la date du 23 mars, le Sénégal a enregistré 79 cas confirmés de Covid-19. L'Observateur et Libération établissent la cartographie de l'épidémie du coronavirus.



Dakar est la région la plus touchée avec 49 cas positifs. Les patients sont détectés dans presque tous les districts sanitaires de la capitale : Dakar ouest (16 cas), Dakar nord (3 cas), Dakar sud (6 cas), Dakar centre (4 cas), Mbao (2 cas) Yeumbeul (1 cas), Guédiawaye (1), cas Rufisque (1 cas), Diamniadio (2 cas).



La région de Diourbel enregistre 25 cas recensés à Touba. S'en suit la région de Thiès avec 17 cas positifs répartis, Saint-Louis Ziguinchor et Fatick, enregistre chacune 1 cas positif de coronavirus.



Avec SENEWEB