Cartographie des litiges fonciers : Graves constats dans la Commune de Ndiébène Gandiol ...

Le répertoire des litiges fonciers et conflits communautaires au Sénégal met la Commune de Ndiébène Gandiol sur la sellette. Plusieurs cas d’irrégularités ont été décelés dans cette localité par la direction générale de l’administration territoriale (ministère de l’Intérieur).

Le document fait état de « Litige foncier né de morcellements clandestins et spéculations foncières à Keur Barka » où un « non-respect de la procédure de désaffectation des parcelles » a été constaté. L’enquête évoque par ailleurs une tension foncière relative « à un alignement nébuleux à Guembeul ».



« Des contestations par les populations des attributions de parcelles issues du lotissement de 2014-0 Mbambara », ont en outre été signalées à l’autorité. À cela, s’ajoute, un Litige foncier relatif à la contestation d’un lotissement par certains habitants du village de Teugou Peulh.



Récemment, la zone de Keur Bernard faisant face à la mer a été morcelée. Des centaines d’arbres ont été abattus. De quoi soulever la colère des environnementalistes. L’assiette foncière est confiée à une agence immobilière comme pour un autre espace de la Commune. Une parcelle de 300 mètres est livrée 2 millions de FCFA.



Il faut dite que l’audit du foncier de GANDIOL, fortement réclamé par les filles et fils de la localité, devient de plus pressant. Ce, pour prévenir demain l’explosion d’une bombe aux effets dévastateurs.



NDARINFO.COM