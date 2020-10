Caricatures du Prophète Mouhamed ( Psl) : L'Imam Mouhammedou Abdoulaye CISSÉ fustige "le comportement inadmissible et inacceptable" d'Emmanuel MACRON

Au Nom d’Allah le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux,

Chers frères et sœurs en Islam,

Suite à la déclaration du Président de la République française visant à défendre la publication de caricatures du prophète Mouhammad (PSL), nous vous adressons ce communiqué au nom de la Dahira Moutahabbîna Fî Lâhi (la communauté de ceux qui s’aiment en Dieu), de la famille de Serigne El Hadj Madior Cissé (qu’Allah soit satisfait de lui) et au mien propre, pour fustiger le comportement inadmissible et inacceptable de la part du Chef de l’État français.



« Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d’autres reculent », avait déclaré le Président français le mercredi 21 octobre dernier.





Ces propos manifestent une réelle volonté de s’en prendre à la religion musulmane à travers le Prophète de l’Islam. Cette islamophobie est une cause perdue d’avance, car de simples caricatures ou propos haineux ne peuvent porter atteinte en aucun cas à la dimension universelle et au charisme du prophète Mouhammad (PSL) encore moins ébranler la foi des musulmans.



Nous invitons toute la communauté islamique de notre pays ainsi qu’au Président de la République du Sénégal à dénoncer avec la plus grande fermeté les propos calomnieux du Président français qui nuisent à la paix et à la stabilité dans le monde.



Nous demandons aux fidèles musulmans du monde entier de rester serein et de respecter les recommandations du message prophétique pour être en parfaite conformité avec l’administration divine.

Que la paix et le salut soient à jamais sur le prophète Mouhammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

Amine



Imam Mouhammedou Abdoulaye Cissé

Guide moral et spirituel de la Dahira Moutahabbîna Fî Lâhi

Imam Ratib de la Grande Mosquée Ihsaane

Président de la Fondation Serigne Madior Cissé Ihsaane-La Bienfaisance