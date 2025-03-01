Cap sur Touba : le Magal, symbole de cohésion interconfrérique

À l’approche du Magal, des milliers de fidèles, toutes confréries confondues, convergent vers la ville sainte de Touba pour effectuer des ziars et prières.



Pour nombre d’entre eux, ce pèlerinage annuel est l’occasion de réaffirmer l’unité entre les tarikhas et de préserver les liens historiques unissant les guides religieux.



Des voyageurs rencontrés sur la route estiment que cette entente spirituelle doit continuer de prévaloir au Sénégal, gage de cohésion sociale et de paix.