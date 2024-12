Candidature à la présidence de la BAD : Amadou HOTT s'est entretenu avec le PM ce mardi

10/12/2024 17:23

L’économiste sénégalais Amadou Hott a été reçu en audience par le Premier Ministre Ousmane Sonko, ce mardi 10 décembre pour échanger sur la candidature du Sénégal à la présidence de la Banque africaine de Développement.



Sur sa page Facebook, l’ancien ministre « salue l’engagement de Monsieur le Premier Ministre et de son gouvernement à soutenir cette candidature, qui enregistre des avancées significatives sous le leadership visionnaire de Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, Président de la République ».



La Primature indique qu’également sur leur page Facebook qu’Amadou Hott a rendu compte des prochaines étapes et a réitéré ses remerciements au gouvernement.



Pour rappel, le président de la République avait indiqué en octobre dernier que son gouvernement et lui soutiennent la candidature d’Amadou Hott.



Il a été précédemment Envoyé Spécial du Président de la BAD pour l’Alliance pour l’Infrastructure Verte en Afrique.



Avec Le SOLEIL