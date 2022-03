Cancers du sein et du col de l'utérus : À Saint-Louis, plus de 320 femmes dépistées

21/03/2022 00:08

Les responsables de la Jeune Chambre Internationale Dakar No.1 ont organisé ce weekend une journée de consultation générale et de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus au niveau du Centre de Santé Ousmane Ngom de Saint-Louis. Ses membres ont voulu par ce geste contribuer à leur manière au mois de Mars dédié aux femmes en leur permettant de pouvoir bénéficier d'un dépistage gratuit. Le Médecin chef de District et la Présidente régionale des "Bajénu Gox" de Saint-Louis pour inviter les femmes à se rendre dans les structures de santé pour se faire dépister contre les cancers qui constituent l'une des causes de décès les plus grands de ce monde.