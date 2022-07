Campagne législatives 2022 : Macky donne 5 mn pour les candidats sur les chaines publiques

02/07/2022 06:13

Le Président de la République publié le décret fixant la répartition du temps d’antenne à la radio et à la télévision publiques des listes de candidats en lice aux prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. Ce décret qui donne également les modalités de production, de programmation et de diffusion, fixe le temps d’antenne à cinq (05) minutes par jour et par liste. Ceci, à compter du dimanche 10 juillet 2022 (date lancement de la campagne électorale) à zéro heure au vendredi 29 juillet 2022 à minuit.



« Le temps d'antenne à la radio et à la télévision publiques mis à la disposition des listes de candidats aux élections législatives du 31 juillet 2022 est fixé à cinq (05) minutes par jour et par liste du dimanche 10 juillet 2022 à zéro heure au vendredi 29 juillet 2022 à minuit », renseigne le décret qui ajoute en son article 2 : « Les émissions relatives à la campagne électorale en vue des élections législatives sont diffusées en deux tranches horaires fixées comme suit : une première tranche horaire à partir de 19 h 20 mn ; une deuxième tranche horaire à partir de 20h 40 mn ».



Garantissant la neutralité dans la production et la diffusion ainsi que l’égalité entre les différentes listes en lice, le document précise que « les émissions relatives à la campagne électorale diffusées dans la première comme dans la seconde tranche sont précédées : d'un indicatif dont la musique sera suffisamment neutre pour respecter l'égalité entre toutes les listes de candidats ».