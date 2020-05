Campagne contre saison sèche chaude : Plus de 99% des résultats ont été atteints, selon le DG de la SAED (vidéo)

Les résultats de la Campagne contre saison sèche chaude 2020 suscitent la satisfaction du directeur général de la SAED qui effectuait, jeudi, une visite de périmètres riziers du WALO. Aboubacry SOW a révélé que 49.500 ha ont été emblavés au cours de cette saison. « Comparé aux campagnes des années précédentes, un bond important de plus de 4000 ha a été enregistré. Si ces données sont rapportées aux objectifs, 99,4% des résultats ont été atteints », a-t-il dit. « C’est la première fois que nous avons obtenu ces résultats », s’est félicité le DG qui salue la synergie des partenaires qui a permis d’atteindre cette performance. Il a magnifié, dans cette optique, l’accompagnement de la Banque agricole avec un financement de plus de 09 milliards FCFA.



Pour le Comité interprofessionnel de la filière riz, les projections sont bonnes. Ousseynou NDIAYE note qu’au vu des importants efforts consentis, une production record devrait être enregistrée.



Il faut dire que dans la vallée, la maitrise de l’eau, l’appui-conseil qu’accorde la SAED aux producteurs, fouettent les ambitions de ces derniers. À cela s’ajoute, les gros moyens déployés dans l’entretien des axes hydrauliques. Des initiatives qui, selon l’exploitant privé Amadou Niama BA, « ne peuvent que donner de bons résultats ». En a croire le rizier, « la SAED est au début et à la fin du processus d’accompagnement des opérateurs ».



>>> Suivez leurs réactions ...