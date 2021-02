Cabale contre Sonko: “Ce régime tombera insha Allah et le Sénégal se relèvera”, selon Tahirou Sarr (Rewmi)

L’ancien Secrétaire national du parti Rewmi, Tahirou Sarr est allé manifester son soutien au leader du Ousmane Sonko chez lui, dans sa maison sise à la Cité Keur Gorgui. Ils se sont entretenus “une petite heure” dans une ambiance amicale et juvénile.