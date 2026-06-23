“Ça a joué sur le mental“ : Koulibaly révèle la blessure de Mendy

23/06/2026

Édouard Mendy, sorti sur blessure à la 72e minute du match perdu face à la Norvège (3-2), souffre d'un « petit pincement au ligament interne », a révélé le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, en zone mixte après la rencontre.







«Oui, Édouard Mendy a eu un petit pincement au ligament interne. Ça nous a fait mal aussi. Je pense que cela a joué sur le mental des joueurs», a déclaré le défenseur sénégalais, mesurant l'impact psychologique de la sortie du portier sur le groupe.







Des examens médicaux sont prévus ce mardi pour déterminer la gravité de la blessure. «On fera les tests demain. J'espère que ce ne sera pas trop grave, parce qu'on a vraiment besoin de lui», a confié Koulibaly, qui a tenu à souligner l'importance du gardien bien au-delà de ses prestations entre les perches. « Sa présence est très importante sur le terrain comme en dehors. Il nous parle, nous donne des consignes, donc il est essentiel pour nous », a-t-il ajouté.







La blessure de Mendy survient dans un contexte particulièrement délicat pour les Lions, qui doivent impérativement battre l'Irak vendredi à Toronto pour espérer se qualifier pour le deuxième tour du Mondial 2026, après leurs deux défaites consécutives face à la France et à la Norvège.





MS/NDARINFO.COM

