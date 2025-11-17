CRI DU CŒUR : Place Abdoulaye Wade : patrimoine ou toilette à ciel ouvert ?

17/11/2025

Le mur séparant la place Abdoulaye Wade du marché aux légumes a été transformé, au fil du temps, en un vaste urinoir public.



La mare d’urine qui s’y est formée menace, à ce rythme, de rivaliser avec les eaux du fleuve Sénégal, si le mur ne finit pas par céder sous l’effet corrosif de l’ammoniac.



En constatant la situation, nous avons demandé par curiosité aux habitués de cet incivisme s’il existait des toilettes à proximité. Ils ont aussitôt indiqué l’existence de sanitaires propres, bien aménagés et gérés par un privé, accessibles contre une modique somme de 50 FCFA par usage.



L’on comprend dès lors que ce comportement n’est nullement lié à l’absence d’infrastructures, mais relève plutôt d’un choix volontaire de salir, dégrader et plonger cet espace public dans une odeur insupportable et indigne.



M.S

