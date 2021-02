COVID-19 : mobilisation communautaire et sensibilisations à NDAR TOUTE (vidéo)

Des relais communautaires, des Bajenu Goxx, des associations de développement et des sages du quartier se sont joints au conseil de quartier des haut et bas NDAR TOUTE pour initier des actions de sensibilisation auprès des populations sur le respect des mesures barrières. La mobilisation a été engagée, ce matin sous la présence de l’infirmier-chef de poste. En plus des communications interpersonnelles dans le marché du quartier, des descentes dans les domiciles, les écoles, les boulangeries, sont prévues. Un plan d’action mis en œuvre grâce au soutien de la Commune de Saint-Louis. Les responsables déclinent les axes de cette initiative.