COVID-19 : les acteurs du tourisme invités à sauvegarder les emplois

Mamadou Diouf, le secrétaire général national du Syndicat du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et bars du Sénégal, a invité vendredi, les partenaires sociaux du secteur du tourisme et de l’hôtellerie à collaborer en synergie pour sauvegarder les emplois, les salaires et la santé des acteurs.



"Les partenaires sociaux, en l’occurrence les employeurs et les travailleurs, doivent collaborer, en synergie, dans le cadre d’un partenariat social, pour trouver des solutions de sauvegarde des emplois, des salaires et de la sécurité des travailleurs qui sont dans les entreprises touristiques et hôtelières", a plaidé M. Diouf dont le syndicat est affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (SNTHRS/CNTS).



S’exprimant lors d’un point de presse, le responsable syndical appelle les différents acteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et bars du Sénégal à "unir" leurs forces pour lutter contre la pandémie du Covid-19.



"Nous sommes confrontés à une situation assez difficile dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, à cause notamment du coronavirus que j’appelle l’ennemi guerrier excessivement fort", a ironisé M. Diouf.



Saluant les "excellents efforts" qui sont en train d’être consentis par les services de santé, Mamadou Diouf a souhaité que cette épidémie soit très vite dépassée.

