COVID-19 : les Imams et Ulémas de Saint-Louis remettent leur participation au maire (vidéo)

L’élan solidaire local visant à renforcer la prévention du Coronavirus s’étoffe. Ce, dimanche, c’est l’association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS) de s’illustrer à travers une remise des lots de produits phytosanitaires au maire de Saint-Louis. Une contribution à l’effort de guerre, estimée a à plus de 500.000 FCFA, destinée aux habitants de la ville et fortement magnifié par Mansour FAYE. L’édile a magnifié l’implication positive des Imams et Ulémas dans la lutte contre la pandémie. Il a, à ce titre, évoqué les prières, les sensibilisations et les actions bénévoles que mène cette organisation au profit des populations de Saint-Louis. Pour rappel, il y a quelques jours, l’AIUS avait rencontré le commissaire central en vue d’harmoniser et d’élargir le consensus autour de la fermeture des lieux de rassemblements religieux.