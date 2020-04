COVID-19 : la situation à Saint-Louis, ce vendredi

Guéri, le premier testé positif au Covid-19, rentre chez lui après plusieurs jours de soins à Diamnadio. Plusieurs de ses contacts, mis en quarantaine en vue d’endiguer une éventuelle propagation de la pandémie à Saint-Louis, ont été libérés, jeudi.



La situation se stabilise dans la région, mais la traque de potentiels contaminés et cas importés, se poursuit. Pour rappel, deux autres cas positifs dont émigré sénégalais et un autre de nationalité française suivent leur traitement. Des prélèvements ont été faits sur les membres de la famille du premier nommé puis envoyés à l’Institut Pasteur pour diagnostic.



À Saint-Louis, les violations de dispositions du couvre-feu se raréfient alors que des individus qui profitaient du silence pour s’adonner à des cambriolages ont été alpagués par les limiers.



Toutefois, des rassemblements sont toujours notés, perpétrés par des acteurs politiques autour d’activités de sensibilisation sur la maladie et de remises de vivres. Les populations sont invitées à redoubler de vigilance et respecter les mesures sanitaires.



NDARINFO.COM