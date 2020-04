COVID-19 : la Fondation Henri JAY offre 1250 kilos de riz aux personnes malvoyantes (vidéo)

Bénéficiaires du legs Henri JAY, les déficients visuels reçoivent un soutien consistant pour supporter le poids de l’état d’urgence et les contraintes économiques liées au combat contre le COVID-19. « 1250 kilos de riz leur ont été remis. Une cinquante de familles abritant les enfants de la classe braille mise en place par la Fondation et les membres de la section saint-Louisienne de l’association des personnes malvoyantes en sont bénéficiaires », renseigne Jos Orenbuch, le secrétaire général de cette organisation humanitaire. Cette remise est la première action inscrite dans la convention tripartie que nous allons signer avec les ministères de de la Santé et celui en charge de l’éducation nationale », a-t-il ajouté. Mme Aida Mbaye DIENG a réaffirmé la volonté de la fondation à soutenir les couches vulnérables. « Si l’État la situation perdure nous allons encore faire un geste », a-t-elle précisé.