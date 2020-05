COVID-19 : Y en marre/Saint-Louis déplore le relâchement des populations et le taux « faible » de masques distribués (vidéo)

L’esprit Y en marre de Saint-Louis a lancé, samedi, l’opération « Sa masque, Sa karangé ». Un programme qui allie des sensibilisations directes sur l’importance du port du masque et des distributions de dispositifs de protection dans les différents quartiers de la ville. Ameth NDAO, le coordonnateur de cette initiative à souligner l’importance de la responsabilité individuelle dans la guerre contre la pandémie en invitant les populations de Saint-Louis à respecter les directives sanitaires préconisées par les autorités. Il a toutefois déploré le relâchement des populations dans l’application des mesures barrières. « C’est comme si elles ne se rendaient plus compte de l’ampleur de la menace », a-t-il regretté. Dans cette démarche citoyenne, Y en a marre a reçu le concours de la Croix-Rouge, du Conseil communal de la Jeunesse, les Bajenu Box et les blogueurs. Le mouvement juge faible le taux de masques distribué par les autorités. Il invite les bonnes volontés de la ville à s’investir pour freiner la politisation en cours du combat contre le nouveau coronavirus.